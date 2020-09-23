السياحة: استئناف الرحلات الفرنسية إلى مصر أكتوبر المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والأثري.

وأشاد الوزير، في بيان اليوم، بالعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار، والتي تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق في مجال العمل الأثري.

وناقش اللقاء، العديد من الملفات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا.

وأطلع السفير الفرنسي، وزير السياحة المصري، على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد العمل الأثري، تم مناقشة جهود الطرفين في مشروع التعاون المصري-الفرنسي لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

كما أطلع مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، وزير السياحة والآثار، على عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الأثريين والمرممين المصريين.

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