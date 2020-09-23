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ساويرس: ضخ استثمارات جديدة بالساحل الشمالي.. ولا نستهدف تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية

04:12 م الأربعاء 23 سبتمبر 2020
ساويرس: ضخ استثمارات جديدة بالساحل الشمالي.. ولا نستهدف تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية

نجيب ساويرس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقاري، إن شركة "أورا" تعتزم ضخ استثمارات جديدة في الساحل الشمالي، وتنتظر انتهاء إجراءاتها لإطلاق المشروع.

وأضاف ساويرس، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الشركة لا تستهدف تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع بمشروعات جديدة قيد الدراسة، لكن لا يوجد أي توجه لتنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة رغم حالة الطلب الكبيرة في هذا المشروع.

وعن مشروع الساحل الشمالي، أكد ساويرس أن الشركة حصلت على 400 فدان لتطوير مشروع سياحي، وتتفاوض على مساحة 200 فدان أخرى لضمها إلى مساحة المشروع.

وكانت شركة "أورا ديفلوبرز" للتطوير العقاري أعلنت عدة تطورات جديدة تخص مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى الأنشطة والمنشآت الرياضية القادمة، في مؤتمر صحفي عقد أمس، برئاسة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لـ"أورا" العالمية.

ويقع مشروع زد القاهرة الجديدة على مساحة 360 فدانًا، بامتداد شارع التسعين، تشغل المساحات الخضراء 176 فدانًا منها، ويضم المشروع وحدات متنوعة من الفيلات والتاون هاوس والشقق السكنية، بجانب المجمع الإداري والعيادات الطبية والنادي الرياضي القائم على مساحة 45 فدانًا.

نجيب ساويرس شركة أورا العالمية للتطوير العقاري الساحل الشمالي العاصمة الإدارية الجديدة

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