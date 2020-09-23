مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم المجلس، التهنئة لطلاب وطالبات فريق إيناكتس بالجامعة، لحصولهم على المركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال، وضرب مثلٍ لعبقرية طلاب الأزهر.

وحث رئيس الجامعة الكليات التي لم تتقدم للجودة على العمل على سرعة الإنجاز والتقدم؛ لأن الحصول على الجودة شيءٌ مهمٌّ، ومن صميم ما حث عليه الإسلام، وقدم بالشكر للكليات التي حصلت على التميز الحكومي وخاصة كليات: العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم بنات، إضافة إلى كلية الصيدلة بنات، كما حث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الاشتراك في مشروع خمسة آلاف أزهري، الذي تقيمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

ووجه المجلس الشكر والتقدير للعمداء، الذين انتهت مدة خدمتهم في مختلف كليات الجامعة، وتم تكريمهم على هامش انعقاد المجلس ومنحهم درع جامعة الأزهر ، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق؛ لاختياره مستشارًا لبيت الزكاة والصدقات المصري للشؤون الطبية والعلاجية.

ووجه المجلس الشكر للدكتورة نادية الصاوي، المشرفة على فصول التربية الرياضية للبنات؛ على ما قدمته من جهد في إعداد اللائحة والإشراف على فصول التربية الرياضية بنات.

وصدق المجلس على عدد من القرارات التي تتعلق بالعملية التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتضمنت:

ترقية (17) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ، وترقية (27) من أعضاء هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وصدق المجلس على تعيين (51) من الهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في درجة مدرس.