7 منظمات دولية تتابع انتخابات مجلس النواب.. وماعت تتولى تنسيق أعمال البعثة

كتب- محمد نصار:

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه في إطار اهتمامها بمتابعة الانتخابات المصرية تم اختيارها كشريك محلي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات والتي تضم سبع منظمات دولية ذات جنسيات مختلفة وذلك لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصرية 2020

وبعد انعقاد العديد من الاجتماعات والمشاورات بين أعضاء البعثة تم الانتهاء من جميع الإجراءات التمهيدية لتشكيل البعثة وتم الاتفاق على الإعلان الرسمي للبعثة المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب مصر ٢٠٢٠.

وفي هذا الإطار بدأت مؤسسة ماعت في شرح النظام الانتخابي لأعضاء البعثة والقوانين المنظمة للانتخابات المصرية وستستمر ماعت في عقد عدة جلسات تدريبية عبر تطبيق برنامج زووم لحين وصول أعضاء البعثة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

كما اتفقت المنظمات الدولية مع مؤسسة ماعت على متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية ويشمل ذلك مراحل التسجيل والدعاية ومراحل الإعادة ليصدر تقرير شامل ووافي طبقا للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات في نهاية العملية.

جدير بالذكر أن التحدي الأكبر أمام وصول البعثة كان وباء ( كوفيد-19 ) وكان لدي أعضاء البعثة تساؤلات كثيرة حول الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها منذ وصولهم إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى بلدانهم وهو ما قام فريق مؤسسة ماعت بشرحه بالتفصيل وهذا ما بعث الطمأنينة لدى أعضاء البعثة.

وتضم البعثة منظمات إفريقية وأوربية وشرق أوسطية وهي:

１- منظمة متطوعون بلا حدود

２- منظمة مجموعة ريادة الاعمال الاقتصاد الاجتماعي (ايكو)

３- منظمة زيموس

４- منظمة الزيكا

５- منظمة جالس الدولية

６- منظمة المنصة الأفريقية

７- منظمة منتدى اوغندا للمنظمات الغير حكومية

والشريك المحلي الرئيسي هو مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وأكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن هذه البعثة هي الأكبر والأكثر عددا والتي تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة في متابعة الانتخابات في أكثر من دولة مشيرا أن مؤسسة ماعت سوف تستعين بمجموعة من المنظمات المحلية الحاصلة على تصاريح لمتابعة الانتخابات والمشهود لها بالكفاءة والحيادية والنزاهة لمرافقة أعضاء البعثة أثناء المتابعة الميدانية في جميع المراحل وكذلك للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية للبعثة والتي ستظل في حالة انعقاد دائم حتى إعلان نتائج الانتخابات.