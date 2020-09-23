برلمانى يطالب الحكومة بعودة 36 ألف معلم للعمل لسد العجز بالمدارس

مصراوي

طالب النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سرعة التدخل لإنهاء أزمة الـ 36 ألف معلم الذين تم الاستفتاء عنهم، ولم يتم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم خلال فترة التدريب.

وقال " محروس " فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تصريحات متعددة لقيادات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدوا فيها أنه سيتم من خلال مسابقة تعيين هؤلاء المعلمين، وفي فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه تم تحضير كافة المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم ومارسوا العمل في المدارس، وأثبتوا كفاءتهم في العمل وبعد ذلك صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم والحصول على شهادات مهارية واجتياز الاختبار النفسي وأوراق التقديم شهادات المتقدم .

وقال النائب عماد محروس، إن الحكومة أعلنت أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة التدخل لتوفير الاعتمادات المالية لإعادة الـ ٣٦ ألف متعاقد الذي تم التعاقد معهم العام الماضي.