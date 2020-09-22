سياحة البرلمان تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتعظيم المقومات العالمية بـ "سانت كاترين"

مصراوي

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخطيط العمرانى الجديد لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" فى محيط جبلى موسى بسانت كاترين.

وطالب " صدقى " فى بيان له، الثلاثاء، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى أكد فيها ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية، لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التى تتميز بها هذه المنطقة، ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر .

وقال، إن نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن ملف التخطيط العمرانى لمنطقة محيط جبل موسى بسانت كاترين، سيجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية العالمية داخل مصر والتى سيتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم.

وأكد أن منطقة محيط جبل موسى وسانت كاترين تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة إعداد خطة شاملة وبتوقيتات زمنية واضحة ومحددة، مع تدبير الموارد المالية اللازمة لإعادة التخطيط الحضارى لهذه المنطقة المقدسة التى يتطلع سياح العالم إلى زيارتها والتمتع بمقوماتها الروحانية .

وأكد النائب عمرو صدقى على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات حتى تكون هذه المنطقة مدينة روحانية استشفائية، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وفى مقدمتها النباتات والأعشاب الطبية النادرة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ التام على الطابع التاريخى للأماكن الروحانية داخل هذه المنطقة الفريدة التى ليس لها مثيل على مستوى العالم كله.