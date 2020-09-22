برلماني: رسائل وزير التعليم لطلاب الثانوية تقضى على ظاهرة "السناتر"

مصراوي



أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، عضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن، أهمية رسائل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المرحلة الثانوية، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور بإعطاء اهتمام لهذه الرسائل المهمة التى تكفل القضاء نهائيا على ظاهرة " السناتر ".

وأشاد " المسعود " فى بيان له، الثلاثاء، بتصريحات الدكتور طارق شوقى التى أشار فيها إلى أن الطلاب الذين دخلوا أولى ثانوى فى 2018 هم من وصلوا الآن إلى الثانوية العامة، والتغيير بدأ من الصف الأول الثانوى، وأن الأسئلة تقيس فهم مخرجات التعلم، وكانت هناك مقاومة فى هذا الأمر بسبب الدروس الخصوصية، أو أسئلة اعتاد عليها الطلاب وطلاب الثانوية العامة رأوا هذه الأسئلة التى تقيس الفهم .

وأكد ضرورة أن يعي الجميع كلمات الدكتور طارق شوقى التى قال فيها بالنص " عايزين الطالب يفهم الكتاب والمنهج وليس حفظ المقرر الدراسى، والخوف من آخر سنة وهى الثانوية العامة موروث قديم، ولكن من الصعب أن يحرم الطالب من هدفه فى حياته، وحبينا نفك الرعب من الطلاب ونتأكد أن هناك طلبة فاهمة ومن ثم تم منحه أكثر من فرصة لدخول الامتحان " .

ووجه النائب محمد المسعود التحية والتقدير لتأكيد الدكتور طارق شوقى أن جزء التطوير مبنى على فهم وتحرر الطالب من الحفظ، ولو فهم المنهج هيكون الامتحان سهل جدا، وأن البعض يصر على الدروس الخصوصية.