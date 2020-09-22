أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

برلماني: رسائل وزير التعليم لطلاب الثانوية تقضى على ظاهرة "السناتر"

11:31 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
برلماني: رسائل وزير التعليم لطلاب الثانوية تقضى على ظاهرة "السناتر"

مجلس النواب

مصراوي


أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، عضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن، أهمية رسائل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب المرحلة الثانوية، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور بإعطاء اهتمام لهذه الرسائل المهمة التى تكفل القضاء نهائيا على ظاهرة " السناتر ".

وأشاد " المسعود " فى بيان له، الثلاثاء، بتصريحات الدكتور طارق شوقى التى أشار فيها إلى أن الطلاب الذين دخلوا أولى ثانوى فى 2018 هم من وصلوا الآن إلى الثانوية العامة، والتغيير بدأ من الصف الأول الثانوى، وأن الأسئلة تقيس فهم مخرجات التعلم، وكانت هناك مقاومة فى هذا الأمر بسبب الدروس الخصوصية، أو أسئلة اعتاد عليها الطلاب وطلاب الثانوية العامة رأوا هذه الأسئلة التى تقيس الفهم .

وأكد ضرورة أن يعي الجميع كلمات الدكتور طارق شوقى التى قال فيها بالنص " عايزين الطالب يفهم الكتاب والمنهج وليس حفظ المقرر الدراسى، والخوف من آخر سنة وهى الثانوية العامة موروث قديم، ولكن من الصعب أن يحرم الطالب من هدفه فى حياته، وحبينا نفك الرعب من الطلاب ونتأكد أن هناك طلبة فاهمة ومن ثم تم منحه أكثر من فرصة لدخول الامتحان " .

ووجه النائب محمد المسعود التحية والتقدير لتأكيد الدكتور طارق شوقى أن جزء التطوير مبنى على فهم وتحرر الطالب من الحفظ، ولو فهم المنهج هيكون الامتحان سهل جدا، وأن البعض يصر على الدروس الخصوصية.

مجلس النواب محمد المسعود طارق شوقى السناتر

الخبر التالى:

مساعد وزير الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج يتفقدان مزارع شرق العوينات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر نص كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا