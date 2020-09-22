"التنبؤ بالفيضان" يكشف احتمالية سقوط أمطار على مصر - خرائط

كتب - أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع نهر النيل.

وجاءت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية كما يلي:

الثلاثاء

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 15مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 5 إلى 15 مللي.

الأربعاء

تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 3 إلى 25مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25 مللي

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر.