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لتشغيل المرآة المعيلة.. "صبيح" تفتح مقرًا جديدًا لمبادرة "كرامتي في حرفتى" غدا

10:46 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
لتشغيل المرآة المعيلة.. "صبيح" تفتح مقرًا جديدًا لمبادرة "كرامتي في حرفتى" غدا

الدكتورة نهاد صبيح

تفتتح الدكتورة نهاد صبيح الكاتبة الصحفية وخبيرة التنمية البشرية، غداً الأربعاء، مقرًا جديدًا لمبادرة "كرامتي في حرفتى"، لتشغيل المرآة المعيلة بقرية أم دينار بمحافظة الجيزة.

وقالت "صبيح"، إن مبادرة "كرامتي في حرفتى"، مبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير فرص التدريب والتشغيل للمرأة المعيلة التي وضعتها الظروف على رأس أسرة فقيرة لا عائل لها.

وأضافت خبيرة التنمية البشرية، أن المبادرة افتتحت عدداً من المقار لتدريب نحو ٢٠٠ إمرأة من الأرامل والمطلقات والأيتام بقرى شمال الجيزة، جارى التخطيط لافتتاح عدد آخر من المقار بعدد من المحافظات منها المنوفية والقليوبية والبحيرة.

وأشارت صبيح إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الريفية.

يذكر أن نهاد صبيح، لها العديد من الأعمال والمقالات، وأنتجت العديد من الأعمال منها "مد وجزر" بالإضافة إلى أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة"، والذي طرح في معرض الكتاب الأخير.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.

وحصلت "صبيح"، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

تشغيل المرا?ة المعيلة التنمية البشرية مبادرة كرامتي في حرفتى الجيزة

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