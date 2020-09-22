وزارة الدولة للإعلام تعلن أهداف مبادرة "تنمية" لدعم التنمية المستدامة
مصراوي
أعلنت وزارة الدولة للإعلام، أهداف مبادرة "تنمية"، التي أطلقتها بالمشاركة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، والشباب والرياضة لتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة أن من بين أهداف المبادرة: التوعية بماهية التنمية المستدامة للمواطن المصري وكيف تؤثر عليه ويؤثر عليها، وخلق حوار مجتمعي حول التنمية المستدامة ورؤية مصر، وكيفية إشراك المجتمع ككل في تحقيقها، ودمج الشباب في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتوعية والتدريب للإعلام المصري على أهمية التنمية المستدامة مع التشجيع على التغطية الإعلامية الجيدة للإنجازات الدولة، وإبراز الإنجازات الحالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة والترويج لها بشكل تفاعلي.
ومبادرة "تنمية" تم إطلاقها من قبل وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع كل من "وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية" و"وزارة البيئة" و"وزارة الشباب والرياضة" وهذا بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للسلام، حيث تم الإعلان عن مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
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