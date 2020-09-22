السيسي يشدد على "الخط الأحمر" في ليبيا
القاهرة (مصراوي)
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، تشديده على أن مصر سوف تتصدى لأي اختراق أو تخطي للخط الأحمر الذي رسمته القاهرة قبل أشهر في ليبيا.
وقال السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تخطي خط سرت-الجفرة من قبل المليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس سوف يستدعي تدخل مصر دفاعا عن أمنها القومي.
كان الرئيس السيسي قد حدد ذلك "الخط الأحمر" في يونيو الماضي فيما كانت المليشيات المدعومة من تركيا تستعد لشن هجوم على مدينة سرت الساحلية التي تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية.
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