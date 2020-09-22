بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
10:08 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
مصراوي
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الرابط التالي:
الخبر التالى:السيسي يشدد على "الخط الأحمر" في ليبيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102141
عدد المصابين
-
90332
عدد المتعافين
-
5787
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
إعلان