أكثر الكلمات إنتشاراً

فيضان النيل التصالح في مخالفات البناء سد النهضة أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات وقف إطلاق النار في ليبيا

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

10:08 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصراوي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الرابط التالي:

السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخبر التالى:

السيسي يشدد على "الخط الأحمر" في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر نص كلمة السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا