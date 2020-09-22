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المنظمة العربية للسياحة تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90

07:55 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
المنظمة العربية للسياحة تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90

الدكتور بندر بن فهد آل فهيد

كتب - يوسف عفيفي:

هنأ الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأكد آل فهيد، في بيان اليوم، أن المنظمة العربية للسياحة تحظى بدعم ورعاية قيادة هذا الوطن الغالي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، انطلاقاً من دعم حكومة المملكة الرشيدة لتعزيز وتنمية العمل العربي المشترك الذي يُعد نهج المملكة العربية السعودية حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفي، على استضافة المنظمة لاجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء المنظمات العربية المتخصصة.

وأشاد آل فهيد، بما قدمته المملكة من حزم لدعم كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 والتي تجاوزت 260 مليار ريال مما ساهم بتخفيف آثار الجائحة، مشيداً بنفس الوقت بالرؤية الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سائلاً الله عز وجل للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار قيادة وشعباً وأن يحفظها الله من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.

المنظمة العربية للسياحة السعودية اليوم الوطني الـ90 خادم الحرمين الشريفين الشعب السعودي محمد بن سلمان

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