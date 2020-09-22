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محمد ابو حامد يعلن خوض انتخابات "النواب" عن حزب الشعب الجمهوري

07:49 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
محمد ابو حامد يعلن خوض انتخابات "النواب" عن حزب الشعب الجمهوري

النائب محمد أبو حامد

مصراوي

أعلن النائب محمد ابو حامد، خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة علي المقعد الفردي، عن حزب الشعب الجمهوري، بدائرة " : ( الوايلي، الظاهر، عابدين، الأزبكية، قصر النيل) .

وكتب أبو حامد منشور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، قال فيه :"‏متوكلا على الله تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على المقعد الفردي للدائرة الـ 13، و مقرها: عابدين، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري، و الرمز الانتخابي الصاروخي .. توفيق الله و دعمكم هو الأمل".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كما يلي:

فتح باب الترشح: 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر (من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً).

- تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة: من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر

- المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل: 24، و25 أكتوبر

- المرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج: 21، و22، و23 أكتوبر

- نتيجة المرحلة الأولى: 1 نوفمبر

- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالداخل: 23، و24 نوفمبر

- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج: 21، و22، و23 نوفمبر

- تعلن الهيئة النتائج النهائية: 30 نوفمبر

- انتخابات المرحلة الثانية بالداخل: 4، و5، و6 نوفمبر

- انتخابات المرحلة الثانية بالخارج: 7، 8 نوفمبر

- إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية: 15 نوفمبر

- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالداخل: 7، و8 ديسمبر

- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالخارج: 5، و6، و7 ديسمبر

- إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر

محمد ابو حامد الانتخابات البرلمانية حزب الشعب الجمهوري

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