محمد ابو حامد يعلن خوض انتخابات "النواب" عن حزب الشعب الجمهوري
مصراوي
أعلن النائب محمد ابو حامد، خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة علي المقعد الفردي، عن حزب الشعب الجمهوري، بدائرة " : ( الوايلي، الظاهر، عابدين، الأزبكية، قصر النيل) .
وكتب أبو حامد منشور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، قال فيه :"متوكلا على الله تقدمت اليوم بأوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على المقعد الفردي للدائرة الـ 13، و مقرها: عابدين، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري، و الرمز الانتخابي الصاروخي .. توفيق الله و دعمكم هو الأمل".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كما يلي:
فتح باب الترشح: 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر (من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً).
- تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة: من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر
- المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل: 24، و25 أكتوبر
- المرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج: 21، و22، و23 أكتوبر
- نتيجة المرحلة الأولى: 1 نوفمبر
- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالداخل: 23، و24 نوفمبر
- انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج: 21، و22، و23 نوفمبر
- تعلن الهيئة النتائج النهائية: 30 نوفمبر
- انتخابات المرحلة الثانية بالداخل: 4، و5، و6 نوفمبر
- انتخابات المرحلة الثانية بالخارج: 7، 8 نوفمبر
- إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية: 15 نوفمبر
- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالداخل: 7، و8 ديسمبر
- انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالخارج: 5، و6، و7 ديسمبر
- إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر
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