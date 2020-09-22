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لبناء قاعدة احترافية.. القطاع السياحي يشارك في ورشة عمل مهنية

05:50 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
لبناء قاعدة احترافية.. القطاع السياحي يشارك في ورشة عمل مهنية

وزارة السياحة

كتب - يوسف عفيفي:
شارك الإتحاد المصري للغرف السياحية في حضور ورشة عمل بعنوان "صياغة وتصميم معايير المهارات المبنية على الجدارات للمهن المحددة" التي نظمها برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt بأحد فنادق القاهرة.

وبحسب بيان اليوم، حضر الورشة، ممثلين من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفروالسياحة.

تستهدف الورشة، بناء قاعدة احترافية من المعايير للمهن المختلفة طبقاً للمنظومة العالمية International Classification of Occupational Standards والتي تبنتها وأطلقتها منظمة العمل الدولية لتوحيد معايير التقييم والمهارات لمختلف المهن على المستوى الدولي وبما يسمح بانتقال العمالة من بلد لآخر بناءً على تصنيف معتمد، بالإضافة إلى كونها أداة فعالة لقياس ورفع مستويات الجودة في مختلف المهن والصناعات والخدمات.

يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق بين لجنة التدريب بالإتحاد برئاسة هبة بكري وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt الممول من من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وزارة السياحة الإتحاد المصري للغرف السياحية ورشة عمل مهنية القطاع السياحي

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