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هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة محدودة بين موردي الأرز المسجلين لديها لسنة 2020- 2021

04:51 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة محدودة بين موردي الأرز المسجلين لديها لسنة 2020- 2021

الأرز

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠، بين موردي الأرز المسجلين لدى الهيئة، والذين التزموا بالتوريد خلال الفترة الماضية؛ لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب، إنتاج ٢٠٢٠، رتبة (1)، نسبة كسر 5%، مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" على فترتَي توريد؛ كل فترة توريد 4 أشهر، اعتبارًا من ٢٠٢١/١/١.

وحددت الهيئة جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١.

ونوهت الهيئة العامة للسلع التموينية بأنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالعنوان: ٩٩ ش قصر العيني القاهرة، مقابل 500 جنيه مصري.

الأرز موردي الأرز هيئة السلع التموينية

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