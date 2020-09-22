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مصادر لــ"مصراوي": لا نية لمؤتمرات صحفية لـ"القائمة الوطنية".. ويرجَّح تقديمها الخميس

04:50 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
مصادر لــ"مصراوي": لا نية لمؤتمرات صحفية لـ"القائمة الوطنية".. ويرجَّح تقديمها الخميس

اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بشأن انتخابات النواب

كتب- مصراوي:

قالت مصادر سياسية داخل القائمة الوطنية، إن القائمين على القائمة الوطنية من الأحزاب لا يعتزمون إعلانها بعد الانتهاء من أسمائها بمؤتمر صحفي كما أُشيع.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه بمجرد الانتهاء من القائمة واستيفاء كل أوراق المرشحين الأساسيين وكذلك الاحتياطيين، سيتم تقديم الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت المصادر السياسية إلى أنه من المرجح الانتهاء غدًا الأربعاء من قائمة المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، ومن ثمَّ تقديم القائمة بعد غدٍ الخميس.

وأوضحت المصادر أن المرشحين يتوافدون على مقر ائتلاف دعم مصر؛ لتسليم أوراقهم الخاصة بالترشح، وتراجعها اللجنة القانونية المشكلة لهذه القائمة لتحديد اكتمالها ووضع كل قائمة بمرشحيها الأساسيين والاحتياطيين بملف لتقديمه.

وأضافت المصادر أنه يمكن تقديم قائمة قائمة بمجرد الانتهاء من أوراقها؛ أسوة بقوائم مجلس الشيوخ، حيث إنه ليس شرطًا أن تقدم كلها في آن واحد دفعة واحدة.

وتضم القائمة الوطنية ١٢ حزبًا؛ وهي (مستقبل وطن- الوفد- الشعب الجمهوري- المصري الديمقراطى- حماة الوطن- مصر الحديثة- التجمع- المؤتمر- الإصلاح والتنمية- الحرية المصري- العدل- إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب).

القائمة الوطنية من الأحزاب مؤتمرات صحفية الهيئة الوطنية للانتخابات

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