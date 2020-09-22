"أورا" تطلق مرحلة جديدة من "زد" في القاهرة الجديدة نوفمبر المقبل

كنب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة "أورا ديفلوبرز" للتطوير العقاري، عدة تطورات جديدة تخص مشروع "زد" في القاهرة الجديدة بالإضافة إلى الأنشطة والمنشآت الرياضية القادمة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، برئاسة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية .

كما حضر المؤتمر وفاء لطيف نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية وفي حضور أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وهيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر للتطوير العقاري، والنائب أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة زد للاستثمار الرياضي، ومحمد فاخر عضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي.

وقال ساويرس، مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدانا من المساحة الكلية للمشروع لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.

وأشار إلى أن المشروع يوفر مجموعة متنوعة من الوحدات تشمل الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية، ذلك بالإضافة إلى المجمع الإداري والعيادات الطبية والنادي الرياضي القائم على مساحة 45 فدانا، ومن المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات ضخمه في المرحلة الأولى تجاوز الـ 1,7 مليار جنيه مصري وذلك نظرًا إلى خطط الدفع المرنة التي صممتها "أورا ديفلوبرز"، ما دفع الشركة إلى الإعلان عن عزمها إطلاق مرحلة جديدة في معرض سيتي سكيب في شهر نوفمبر القادم.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورا العالمية، "بعد النجاح الذي حققه مشروع "زد" في الشيخ زايد، نسعى لتقديم مشروع متكامل في شرق القاهرة الجديدة، والذي يوفر ما نؤمن به من تقديم مشروعات عقارية مستدامة تحقق الرفاهية والابتكار والتصميم رفيع المستوى في آن واحد.

وأضاف ساويرس، نسعى إلى تحقيق طفرة في صناعة الرياضة في مصر وذلك ما نحرص على توفيره في مشروعاتنا المختلفة، فمن خلال نادي وملاعب زد في القاهرة الجديدة والمزمع إقامتها على مساحة 45 فدانا والتي ستتاح عضويتها لعملاء المشروع، سنكون قادرين على تدريب وتطوير المواهب الشابة في مختلف الرياضات والتي تشمل كرة القدم والسباحة والتنس كذلك، واستضافة البطولات العالمية هنا في مصر لوضع مصر على خريطة الرياضة العالمية، كما سنتيح عضوية النادي لبقية الأفراد من خارج المشروع في شهر إبريل المقبل.