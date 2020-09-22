"المهن التعليمية" تطالب رئيس الوزراء بهيكلة أجور المعلمين وتعديل أساسي الراتب

مصراوي

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الثلاثاء، إنه طالب بضرورة إعادة هيكلة أجور المعلمين وإنهاء أزمة أساسي الراتب، وأن تكون رواتب المعلمين على أساسي 2019/2020 بدلاً من وقفها على أساسي 2014؛ لأنه لا يمكن إحداث تغيير في أجور المعلمين وأساسي الراتب بهذا المستوى.

وأكد الزناتي، في خطابات رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية إعادة توزيع مكافأة الامتحانات؛ بما يضمن العدالة بين المعلمين وموظفي ديوان عام الوزارة.

وأشار نقيب المعلمين في خطاباته، إلى ضرورة إنهاء أزمة الحساب الموحد في المدارس، والتي تجعل المعلمين ينفرون من المجموعات المدرسية، موضحًا أهمية أن يتم صرف مستحقات المعلم في المجموعات المدرسية بشكل شهري بدلًا من إدخالها في الحساب الموحد ثم السير في دورة صرفها بما يهدر الوقت ويسبب أعباء ضخمة للمعلمين وأسرهم.

وأشار الزناتي إلى أن تلك المقترحات تأتي في إطار حرص النقابة على تحسين الأحوال المادية للمعلمين، وإدراكًا لدورها المجتمعي بشأن قضايا أعضائها، وذلك في ضوء التكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعداد خطة عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين، والعمل على رعايتهم.