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الحكومة تخصص 1227 فدانا بالعاشر من رمضان لاستخدمها مدفن صحي

12:52 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الحكومة تخصص 1227 فدانا بالعاشر من رمضان لاستخدمها مدفن صحي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1227.84 فدانا، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان؛ لاستخدامها في إقامة مدفن صحي نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، وذلك طبقا للمخطط الرئيسي للمشروع الذي يتضمن: تخصيص مساحة 675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة، ومساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية، ومساحة 22.75 فدانا تقريبا مخصصة لمخلفات الهدم والبناء، ومساحة 76.14 فدانا تقريبا للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة.​

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