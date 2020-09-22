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انخفاض الحرارة والرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

12:49 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
انخفاض الحرارة والرطوبة 70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الطقس

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، بداية فصل الخريف جغرافيا، ويتزامن ذلك مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة لتتراوح بين 33 -32 درجة على القاهرة.

وأوضح الخبراء لمصراوي، اليوم، أن طقس الأربعاء، يشهد انخفاضا نسبيا في الرطوبة لتصل إلى 70% تقريبا، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا يكون لطيف ليلا.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للأتربة على الجنوب الغربي للبلاد.

وعن درجات الحرارة، أوضح الخبراء، أنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 32-33 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 30-31، وعلى شمال الصعيد بين 34-35، وعلى جنوب الصعيد بين 41-42 درجة مئوية.

ونصح خبراء الأرصاد، المواطنين بالتزامن مع بدء فصل الخريف، بمتابعة النشرات الجوية يوميا نظرا التقلبات السريعة في فصل الخريف، واستمرار ارتداء الملابس الصيفية وتناول المياه على مدار اليوم.​

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