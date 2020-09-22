بدل انتقال وتوفير فرصة عمل.. بدء تدريب الشباب على 5 مهن بقنا.. مجانًا

كتب- يوسف عفيفي:

قالت مديرية القوى العاملة بقنا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم بدء الدورات التدريبية مجانَا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، بمراكز التدريب المهني التابعة لها.

يأتي ذلك نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وأوضح أسعد أحمد السيد، مدير المديرية، إنه سيتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل على مجالات: التركيبات الكهربائية، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والمساحة.

وأشار السيد إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلًا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانًا، بالإضافة إلى أوتوبيسات تنقل المتدربين يوميًّا ذهابًا وإيابًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدًا أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميًّا.

وحدَّد مدير المديرية شروط الالتحاق، بأن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عاماً، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني قفط وعنوانه: قفط- الكلاحين- أمام المرور، بخلاف مهنة التفصيل والحياكة والتي يتم التقدم عليها بمنطقة قوى عاملة نجع حمادي، والاستعلام على الرقم : (01221405040).