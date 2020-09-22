الجيزة: 500 مليون جنيه و41 ألف طلب إجمالي التحصيل وطلبات التصالح حتى الآن ​

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مراكز جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى المدارس التي تم تجهيزها بالأحياء والمراكز.

وأكد المحافظ، أن الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح واختصارا للوقت والمجهود، حيث دعا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحدة المحلية التابعين لها، مؤكداً أن المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة، في بيان، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقي الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والمهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وفى نفس الإطار، كشف المحافظ، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالي 41 ألف طلب، وإجمالي ما تم تحصيله حوالي 500 مليون جنية حتى الآن، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى ن مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقى طلبات التصالح وبلغت 6754 طلب ويتبعه مركز أبو النمرس بــ 5947 وكرداسة 5064 طلب وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر.

وتابع راشد: وجاء حي الهرم في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 4843 طلب يتبعه حي الوراق بــ 1465 طلب وحي جنوب الجيزة 1391 طلب.