مطار القاهرة : وصول ومغادرة 167 رحلة لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدول، إن المطار يشهد، اليوم الثلاثاء، ، وصول 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 11 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، مغادرة ووصول نحو 20 ألف راكب على متن 167 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.