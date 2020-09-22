جرح بالظهر والذراع.. القوى العاملة تكشف تفاصيل طعن مصري بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين، موضحة أنه تم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج.

وبحسب بيان اليوم، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة حالته والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج، وإبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

من ناحيته، قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، في تقرير إلى الوزارة، إنه تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج.

وأضاف رجائي، أنه تبين وجود جرح بالذراع الأيمن وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبياً، وفي حاجة لإجراء عملية جراحية، وجار التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب.

وأوضح رجائي في تصريح لمصراوي، أنه اتصل بالعامل المصري المعتدى عليه للاطمئنان عليه، وهو الآن في المستشفى، وجار المتابعة والتنسيق لإنهاء إجراءات العملية الجراحية.