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"المحامين" تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

10:39 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
"المحامين" تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أمس الاثنين، عن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وصرح حسين الجمال، أمين عام النقابة، بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري، ليكون موعدا لأداء اليمين القانونية لمحامي نقابات شمال وجنوب القاهرة، شرق وغرب الإسكندرية ، مرسى مطروح، كفر الشيخ، طنطا، المحلة الكبرى، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال و جنوب سيناء، شمال و جنوب الدقهلية ، شمال و جنوب الشرقية ، شمال و جنوب البحيرة.

وأضاف "الجمال"، أنه تم تحديد يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري، ليكون موعدا لأداء اليمين القانونية لمحامي نقابات؛ القاهرة الجديدة، حلوان، وشمال وجنوب الجيزة، شمال وجنوب القليوبية، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال وجنوب أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن أداء القسم يكون بقاعة اتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء، بالقاهرة.

نقابة المحامين جلسات حلف اليمين القانونية خريجي كليات الحقوق

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