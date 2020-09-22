القوى العاملة: تعيين 11 شاباً وتفتيش 131 منشأة بشمال سيناء

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 79 شاباً مسجلين من راغبي العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحاً للعاملين غير المنتظمين، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

من ناحتيه، قال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، في تقرير للوزارة عن إنجازاتها شهر أغسطس الماضي، إن المديرية استخرجت نحو 28 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية تفتيشا على 116 منشأة، وتحرير محضر عمالي، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت تفتيشا على 15 منشأة، والاشتراك في لجنة واحدة لتراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الاجتماعي.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.