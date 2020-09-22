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الزراعة: معهد صحة الحيوان يبدأ دورات إنشاء وإدارة المعامل البيطرية في 4 محافظات

12:04 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:


افتتح معهد بحوث الصحة الحيوانية، أول مركز تدريبي يعتمد طبقًا للمواصفة أيزو 21001 :2018 فى جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التلاحم المجتمعي وخدمة القطاع الزراعي الحكومي والخاص وخدمة الفلاح والمربي الصغير، وتوجيهات الكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز الدور التأهيلي والتوعوي والإرشادي والتنويري لخدمة المجتمع لمركز البحوث الزراعية، ومتابعة الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية على تنشيط الدور التعليمي والتثقيفي والتدريبي والتنويري للمعهد.

وزار الدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب والتعلم والاستشارات، المعامل المعتمدة الجاري تنفيذ الدورات فيها، لمتابعة تنفيذ تلك الدورات في المعامل المختلفة ومراجعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد 19". ​

معهد بحوث الصحة الحيوانية السيد القصير مركز البحوث الزراعية

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