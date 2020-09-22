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"ليست البحيرة وحدها".. الري تكشف حجم الضرر المتوقع من فيضان النيل

05:00 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
"ليست البحيرة وحدها".. الري تكشف حجم الضرر المتوقع من فيضان النيل

المهندس محمد السباعي

كتب- أحمد مسعد:


قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، إن التحذيرات من غرق بعض الأراضي خلال فترة الفيضان، لا تشمل محافظة البحيرة فقط، مشيرًا إلى أن التحذير يشمل جميع أراضي طرح النهر الموزعة على 13 محافظة.

وأضاف السباعي لـ"مصراوي"، أن الفيضان يبدأ من أول أغسطس حتى أكتوبر من كل عام، لافتًا إلى أن وزارة الري تصرّف المياه حسب الاحتياجات المائية، ونستثمر فترة الفصل بين الموسم الزراعي الصيفي والشتوي، لتقليل نسب الأمنيوم في فرع رشيد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المباني والزراعات على أراضي طرح النهر، المتداخلة على القطاع المائي، هي الأكثر تعرضًا للخطورة، مؤكدًا أن هذه الزراعات مخالفة لإنها واقعة على المجرى المائي لنهر النيل.

وأشار السباعي إلى أن التحذيرات التي أطلقت من الأجهزة التنفذية للمحافظات، كانت بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات، مضيفًا أن الوزارة سبق لها أن أعلنت فيضانًا مرتفعًا هذا العام، وحذرت من حدوث غرق لبعض الأماكن المخالفة في أراضي طرح النهر.

محمد السباعي زارة الري يضان النيل

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