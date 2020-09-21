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​​مزارات سياحية وترفيهية لطالبات "البعوث" بالأزهر للتعرف على المعالم المصرية

10:22 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
​​مزارات سياحية وترفيهية لطالبات "البعوث" بالأزهر للتعرف على المعالم المصرية

قصر المنتزه

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت أولى فعاليات الفوج الأول "لطالبات البعوث الإسلامية" إلى مدينة الإسكندرية، بزيارة ترفيهية "لقصر المنتزه"، وذلك في إطار فعاليات المعسكر الصيفي التي تستمر حتى السبت المقبل بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية.

وقامت الطالبات بجولة تفقدية لمتحف الأحياء المائية، وقلعة "قايتباي" بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف علي دعم السياحة المصرية، وتعريف الطالبات الوافدات بالمعالم التاريخية والحضارية لمدينة الإسكندرية.

وأبدت الطالبات سعادتهن البالغة بزيارة معالم مصر التاريخية والحضارية، مؤكدات أن مصر هي بلد الأمن وحصن الأمان لهم جميعا، معربين عن خالص شكرهن وتقديرهن لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اهتمامه الشخصي ودعمه الدائم لهن في كافة المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية.

ويشارك في المعسكر الصيفي 110 من طالبات البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف من دول: تايلاند وإندونيسيا والصومال والسودان وأريتريا وغامبيا وكمبوديا والفلبين والصين وروسيا وفلسطين.

ويشمل المعسكر عددًا من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والدينية، فضلا عن المزارات السياحية لأبرز معالم الإسكندرية التاريخية، كما يتم تنظيم عددٌ من المسابقات المختلفة التي يتخللها توزيع جوائز على الطالبات المتميزات.

قصر المنتزه طالبات البعوث الإسلامية الإسكندرية متحف الأحياء المائية

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