قيادي وفدي: الحزب غير ممثل بالقائمة الوطنية.. وأرسلنا خطابًا لـ"الوطنية للانتخابات" يفيد بذلك

(مصراوي):



قال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب غير ممثل في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، كاشفًا تقديم الهيئة العليا خطابًا موقعًا بختم الحزب للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد ذلك.

وتابع منصور لـ"مصراوي"، أن أي مرشحين مقدمين باسم الحزب أمر غير لائحي، خاصة عقب صدور قرار من الهيئة العليا للحزب بالانسحاب بأغلبية مؤيدة.

وأشار منصور إلى أن الهيئة العليا للحزب هي أعلى سلطة طبقًا للائحة الوفدية المنظمة للعمل الحزبي، مؤكدًا أن القرار لا رجعة فيه ولا صحة لأية قرارات صادرة من رئيس الحزب، تفيد بغير ذلك باسم الأغلبية الحزبية.

وردًا على سؤال (مصراوي) بشأن المرتقب حيال تمثيل الوفد في القائمة، قال منصور إن الحزب سيتبع كافة الإجراءات القانونية.

وحاول (مصراوي) بعدما وصل لمعلومة تفيد بتجهيز مرشحي الحزب أوراقهم وتقديمها للقائمة الوطنية، التواصل مع اثنين منهم وهما أميرة أبوشقة وهاني أباظة، اللذين أجريا الكشف الطبي، بحسب مصادر موثوقة تحدثت مع (مصراوي)، إلا أنهما لم يجيبا على الهاتف منذ أمس.

ونشب خلاف بين عدد من أعضاء الهيئة العليا، ورئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة، إثر حصة الوفد بالقائمة الوطنية والأسماء التي سكنت من "مستقبل وطن" ضمن حصة الوفد، بحسب تصريحات متلفزة للنائب الوفدي محمد عبده، نائب رئيس الحزب.

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