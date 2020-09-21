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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد

09:49 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد

السيسي وبن زايد - أرشيفية

(مصراوي):
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الاثنين، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرض الجانبان بعضًا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتبادل الزعيمان وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وترسيخًا للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
السيسي بن زايد الامارات الشرق الأوسط

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