وفد من "الزراعة" و"التعاون الدولي" يتفقدون محطة الفرز والتعبئة للحاصلات في الأقصر

(مصراوي):

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية نائبًا عن وزير الزراعة، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي لدى القاهرة، محطة الفرز والتعبئة للحاصلات الزراعية التصديرية والمعروفة باسم محطة الشهيد اللواء ماجد صالح بقرية طفنيس بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، والتي تم إنشاؤها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع دعم صغار المزارعين المصريين PREMIUM.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن هذه المحطة تعتبر أول مركز تجميع وفرز وتصنيف وتعبئة وتخزين المحاصيل البستانية لصغار المزارعين في محافظة الأقصر، كما تم تفقد وحدة التبريد، حيث شملت الزيارة تفقد مركز التدريب المجهز على أرض مستصلحة لإنتاج الطماطم ووحدة تقطيع، بالإضافة إلى الوحدات الحديثة للمعالجة والتخزين، لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق من حيث الجودة والكمية ويعد المركز نتيجة اتحاد ثلاث جميعات زراعية (جمعية المطاعنة، جمعية أصفون، وجمعية النجوع لتنمية المجتمعات الزراعية).

وأنشئت المحطة عام 2015 بهدف تجهيز وإعداد الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين العاملين بالتصدير، لمساعدتهم للوصول للأسواق العالمية حيث ساعدت المحطة صغار المزارعين في تصدير منتجاتهم من الطماطم المجففة والطازجة إلى الأسواق الإيطالية والبرازيلية ودول الاتحاد الأوروبي، كما تم فتح أسواق بالدول العربية كالسعودية والكويت لتصدير العنب والمانجو، فضلًا عن السوق المحلية في مجال التمور، حيث بلغ حجم التصدير للموسم الشتوي الحالي 120 طن طماطم مجففة و130 طن عنب و20 طن قرع عسلي و60 طن مانجو.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعد موسى أن هذا العمل يعد نتاج قصة تعاون جيدة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتعاون الدولي، وكذلك الوكالة الأمريكية ومساندة السفارة الأمريكية بالقاهرة، كما توجه بالشكر للسفير الأمريكي لحضوره وتفقدة أنشطة المشروع.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن إجمالي حجم تمويل المشروعات الزراعية من الجهات الدولية منذ 2014 حتى الآن بلغ حوالي 580 مليون دولار مشروعات تنموية، هدفها الأول هو رفع معيشة صغار المزارعين ومجابهة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية والنهوض بالمحاصيل التصديرية والاهتمام بسلاسل القيمة لهذه المحاصيل، وإقراض المزارعين والتصنيع الزراعي ويبلغ إجمالي عدد هذه المشروعات 12 مشروعًا منها خمسة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية معظمها منفذه في محافظات الصعيد، كما أن وزارة الزراعة تولي اهتماما بإقامة مشروعات في المناطق النائية بمحافظات الجمهورية مثل مناطق شباب الخريجين بالبحيرة والإسكندرية والمنيا وأسوان.

جدير بالذكر أن وفد وزارة الزراعة، ووفد التعاون الدولي قد قاموا بزيارة لمحافظتي قنا والاقصر وقنا لتفقد المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية المانحة.