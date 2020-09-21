"الهجرة" تنظم زيارة لوفد شبابي من الدارسين بالخارج إلى القرية الذكية

كتب- أسامة علي:



استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابي من الدارسين بالخارج، المتواجدين في مصر حاليًا، للتعرف على التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت مكرم أننا دائمًا نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، مشيرة إلى أننا اليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها في الخارج، فكان لابد أن تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمي في مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها.

ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب: "لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتو الاستمرار في الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايمًا بيرجع لوطنكم الأم، وأنتم في الخارج هدفك يبقى أمامك وهو تشريف وطنك في الخارج وإذا قررتوا العودة إلى مصر فهذه الجولات التي تنظمها الوزارة لكم تعرفتو خلالها على فرص العمل المتوفرة في مصر".

وقال وزير الاتصالات، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ وأن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب 110 آلاف متدرب بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" لتدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف بتكلفة 16 مليون دولار، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف تدريب 1000 شاب سنويًا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب، بميزانية سنوية تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه؛ كما يتم إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم في المرحلة الأولى أربعة مباني في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه، ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرًا؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، بناتج محلي بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.5%؛ موضحًا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

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