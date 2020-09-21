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السيسي يوجّه بتخصيص 50 مليون جنيه لترويج الصناعات الحرفية لأبناء الصعيد

08:02 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
السيسي يوجّه بتخصيص 50 مليون جنيه لترويج الصناعات الحرفية لأبناء الصعيد

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".

ووجّه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد، موجهًا سيادته بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً وعلى أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذلك البرنامج الترويجي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد؛ حيث بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية، منها حوالي 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي 10% من سكان الجمهورية.

وفِي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما خصص البرنامج موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.

كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي 250 ألف فرصة عمل.

ووجه الرئيس بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد.

السيسي الصناعات الحرفية الصعيد مصطفى مدبولي هالة السعيد

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