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القوى العاملة: الإمارات تمنح "الأب" أو "الأم" إجازة مدفوعة لمدة 5 أيام لرعاية طفلهما

07:49 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
القوى العاملة: الإمارات تمنح "الأب" أو "الأم" إجازة مدفوعة لمدة 5 أيام لرعاية طفلهما

رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعديلات على قانون العمل، في خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وكشفت الملحق العمالي، حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أن تعديلات قانون العمل شملت منح الموظف "الأب أو الأم" في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر.

وتابعت شاهين: "بحسب القرار الجديد يحق للعامل وفق قانون تنظيم علاقات العمل الحصول على إجازة مدفوعة لمدة 30 يومًا، إن أمضيت أكثر من سنة في العمل، ويحق للمنشأة عدم الموافقة على منح الإجازة عند الضرورة، وتأجيلها إلى وقت آخر أو تجزئتها إلى فترتين وترحيل المدة غير المستخدمة إلى السنة التالية".

خليفة بن زايد آل نهيان وزارة القوى العاملة الإمارات العمالة المصرية مكتب التمثيل العمالي

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