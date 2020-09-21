​وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تدعيم التعاون في مجالات النقل

كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل والسكة الحديد.

استعرض الوزير، في بداية اللقاء موقف المشروعات الجاري، تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي - الأقصر بطول 118 كم والممول من الجانب الكوري الجنوبي حيث من المخطط تقديم العروض الفنية منتصف الشهر القادم من الشركات الكورية الجنوبية تمهيداً لبدء التنفيذ.

وأكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع لزيادة معدلات السلامة والأمان على خط القاهرة /أسوان، كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، الذى يتم التعاون الاستثمارى فيه بين الجانبين وحيث تم وصول أول قطارين من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية وسيتولى وصول باقي القطارات تباعاً وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، بالإضافة إلى التعاون القائم في مشروع توريد وصيانة عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو والذي تم توقيع عقود التوريد والصيانة مع شركة هيونداي روتيم الكورية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

كما تم استعراض التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب ومنح الماجستير (وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA – الوكالة الكورية لدعم التجارة والاستثمار KOTRA (مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة كوريا) حيث أكد الوزير أهمية التدريب لكافة العاملين بوزارة النقل باعتباره أحد عوامل نجاح منظومة النقل في مصر.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع الى ان وزارة النقل تهدف الى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو و المونوريل والترام وأن هذا المجال يمكن ان يكون مجالا للتعاون المثمر بين الجانب المصري والشركات الكورية الجنوبية على غرار ما قامت به الشركات الكورية الجنوبية ( سامسونج – LD ) في بني سويف.

وأضاف الوزير، أن المناخ الاستثماري مناخ واعد وان هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن للشركات الكورية الدخول فيها مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات علي خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم ومشروع المحطة متعددة الأغراض ( حاويات وبضائع ) بميناء سفاجا بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.