عضو بـ"الشيوخ": دعم المشروعات الصغيرة على رأس اهتماماتي
(مصراوي):
قال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، إن توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والعمل الحر سيكون له أولوية على رأس اهتماماته داخل مجلس الشيوخ.
وأكد "أبو الدهب"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، على هامش استخراج كارنيه العضوية اليوم الاثنين، أن الاهتمام بمراكز الشباب في القري والمراكز بسوهاج وتوفير الملاعب والأماكن الآمنة لقضاء الشباب لوقت فراغة أيضا من أولويات عمله داخل مجلس الشيوخ.
وأضاف، أن ملف الصحة يأتي أيضا على رأس أولوياته وتطوير المستشفيات بسوهاج وأيضًا توجيه الدعم لجنوب مصر والاهتمام بالصعيد، وأيضًا المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة لافتًا إلى أنه سينضم للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.
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