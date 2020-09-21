مصر ايطاليا العقارية أول مطور عقاري من القطاع الخاص يقوم بتسليمات بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصر إيطاليا العقارية تسلم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" قبل ميعاده في 2020 بدلاً من 2021 الشركة تعزز من خطتها التوسعية بالعاصمة الإدارية بإطلاقها مرحلة جديدة في البوسكو “The Meadows”

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في ظل استعداد الشركات العقارية لطرح مشروعاتها للسكان المستقبليين للعاصمة، نجحت شركة مصر ايطاليا العقارية في أن تصبح اول مطور عقاري من القطاع الخاص يبدأ تسليم أول مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم البدء في تسليم المرحلة الأولى من مشروع "البوسكو" في 2020 بدلًا من عام 2021، وذلك كجزء من تحقيق حلم العاصمة الإدارية الجديدة الذي راود الشعب، رغم كل الصعوبات التي تواجهها مصر.

وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "إن الشركة تدرك أهمية عامل الوقت لتقديم مشروع بهذا الحجم والجودة المتميزة، وتم تكريس جهود كبيرة لتطوير المرحلة الأولى من "البوسكو" لتقدم خدمات سكنية وتجارية متكاملة ومتميزة للعملاء، ما يعكس مدى جدية الشركة والتزامها بوعودها للعملاء، لنصبح أول مطور عقاري تابع للقطاع الخاص يبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروعه بالعاصمة الإدارية، ويؤكد سعى الشركة المستمر لتقديم أفضل أداء في السوق العقاري. وتشمل تسليمات المرحلة الأولى وحدات من التوين هاوس والفيلات المستقلة".

وأضاف العسال: "تهدف مصر ايطاليا العقارية من خلال مشروع البوسكو الى إقامة مجتمع متكامل تمامًا منغمس في الطبيعة، ويطل على مناظر طبيعية خلابة شبيهة بالغابات، ويشمل منطقة متعددة الاستخدامات تقع في قلب المشروع ويطل أيضًا على الغابات الخضراء الواسعة الملقبة ب “النهر الأخضر"، ليصبح الوجهة الأولى والحصرية لمحبي الطبيعة".

ذلك إلى جانب إطلاق مرحلة جديدة من البوسكو بالعاصمة الإدارية “The Meadows” ، والتي تتكون من وحدات محدودة مخصصة" تاون هاوس- فيلات مستقلة- توين هاوس- شقق فاخرة". وتقدم مصر إيطاليا لعملاء The Meadows تسهيلات وخطط سداد جديدة تشمل 5% مقدم وأقساط متساوية على فترات تصل لـ 9 سنوات.

ويأتي التاون هاوس ضمن الانفرادات الخاصة بمصر ايطاليا العقارية داخل مشروعها بالعاصمة الإدارية والذي يتاح لأول مرة على الإطلاق في مشروع البوسكو حصريا لسكان The Meadows، والذي يتمتع بمناظر خلابة تطل على Vertical Forest & The Creek وتقع في مسافة مقربة من النادي والمنطقة التجارية، في مشهد مفتوح على حدائق الزهور البرية والنباتات الموسمية، والتي تخلق شخصية مميزة للمنطقة طوال العام، بالاعتماد على أساليب حديثة للهندسة المعمارية، التي تنشأ بيئة مستوحاة من المناظر الطبيعية الخلابة لتمزج بين المعمار والطبيعة.

وقامت مصر ايطاليا العقارية بتنفيذ خطة عاجلة وسريعة لتكون قادرة أن تصبح أول مطور عقاري يقوم بتسليم وحداته، بالعاصمة الإدارية، واعتمد في ذلك على التعاون مع 8 من أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات، لتصبح أخر مستجدات البناء هي الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 350 فيلا، ويجرى حاليا الانتهاء من الأعمال الخارجية والوجهات.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فقد تم الانتهاء من 86% من الهيكل الخرساني والمباني الخاص بالفيلات، وقامت الشركة مؤخرا بتنظيم زيارات لملاك الوحدات لموقع "البوسكو" في فبراير الماضي، لمتابعة آخر تطورات الأعمال الإنشائية بوحداتهم أولًا بأول، ورؤية نماذج جاهزة للفيلات ووحدات التوين هاوس، للوقوف على الموقف التنفيذي ورؤية الشكل النهائي لمنازلهم المستقبلية في المجتمع المتكامل بالبوسكو، الذي يتمتع بعدد من الخصائص والمميزات، التي تميزه عن باقي المشروعات الأخرى بموقعه المختلف المطل على النهر الأخضر ووقوعه على محور محمد بن زايد ، بالإضافة الى قربه من دار الاوبرا ومنطقة المعارض، ودار الاوبرا والحى الحكومي، والقصر الرئاسي.

وتقوم مصر إيطاليا العقارية، بتنفيذ البوسكو بإجمالي استثمارات تصل الى 16 مليار جنيه، وتمتد مساحته على 207 فدان، في قلب العاصمة الإدارية؛ ويضم منطقة سكنية، منطقة تجارية، نادي رياضي، كلوب هاوس، ويعتبر من أكبر المشروعات الصديقة للبيئة في مصر، لتقف وحداتها وسط مساحات خضراء واسعة، لتقدم تصميم مميز يمزج بين المعمار والطبيعة، ويتمتع بإطلالة متميزة على النهر الأخضر.

جدير بالذكر أن مصر إيطاليا القابضة هي إحدى شركات التطوير العقاري التي تصدرت السوق المصري على مدار السنوات الأخيرة، حيث اشتهرت بتطوير أهم المشروعات السكنية والتجارية الساحلية والفندقية في مختلف محافظات مصر. وشهدت نموًا كبيرًا لتصبح من أكبر المطورين العقاريين في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالي 68 مليار جنيه على مدار 15 سنة، إلى جانب محفظة أراضي تبلغ حوالي 11 مليون متر مربع وتشمل 11 مشروع سكني، و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة بالإضافة إلى 6000 وحدة تم تسليمهم. تضم مشروعاتها الرائدة: مشروع إل بوسكو(Il Bosco)، فينشي (Vinci) وفينشي ستريت (Vinci Street) في العاصمة الإدارية الجديدة، لا نوفا فيستا (La Nuova Vista)، جاردن 8 (Garden 8) وكايرو بيزنس بارك (Cairo Business Park) في القاهرة الجديدة، كاي السخنة (Kai Sokhna)، كاي الساحل (Kai Sahel)، إل بوسكو سيتي (Il Bosco City) في مدنية المستقبل، هيلتون عين سخنة (Hilton Ain El Sokhna)، وهيلتون جاردن إن (Hilton Garden Inn).