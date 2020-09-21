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بنها الابتدائية تستقبل 179 طلب ترشح للنواب بالقليوبية

01:47 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
بنها الابتدائية تستقبل 179 طلب ترشح للنواب بالقليوبية

مجلس النواب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

واصلت محكمة بنها الابتدائية، تلقي طلبات النواب المحتملين لانتخابات مجلس النواب، في اليوم الخامس، لتقديم طلبات الترشح.

بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى الآن، 7 طلبات ترشح، وسط تواجد عدد من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح، ليبلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها اللجنة حتى الآن 179 طلبًا، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة، مقررًا خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردي.

شهدت المحكمة هدوءًا وانخفاضًا اليوم الإثنين في أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح، في ظل إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

مجلس النواب محكمة بنها الابتدائية القليوبية

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