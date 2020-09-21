تساهم في بناء الإنسان.. وزيرا الأوقاف والإعلام يوزعان جوائز مسابقة "رؤية"

الصحة: الكشف على ١٢ ألف سوداني ضمن البعثة الطبية لدعم متضرري السيول

كتب- محمود مصطفى:

وزع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، جوائز مسابقة "رؤية"، للفكر المستنير، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المسابقات التى تعقدها الوزارة تساهم في بناء الشخصية المصرية.

وأضاف وزير الأوقاف، على هامش توزيع الجوائز، بمقر أكاديمية بأكتوبر، الاثنين، أن هناك مجموعة من إصدارات الوزارة موجهة للمعلمين والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، الهدف إحداث حراكًا ثقافيا.

وأكد "جمعة"، أن أكاديمية الأوقاف رمز من رموز العمل على بناء الشخصية، يدرب فيها مجموعة من الأئمة والإداريين والكتاب، وتخرج منه أكثر من ٢٦٠ إماما وواعظا.​