وزير الدولة للإعلام: المجتمع المصري يحتاج إلى إعادة تنظيم القيم المجتمعية والأخلاقية

كتب - محمود مصطفى:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: إن الدولة المصرية تشهد حاليا نهضة في شتى المجالات، لافتا إلى أنه تم البدء مؤخرا في قضية هامة وهي بناء الوعي والمسئول عنه المؤسسات الدينية والثقافية والرياضية وايضا النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة.

وتابع هيكل خلال توزيع جوائز مسابقة"رؤية" للفكر المستنير، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، الاثنين، أن هناك خللا أصاب منظومة القيم في المجتمع المصري بسبب بعض الظروف التي تعرض لها، لذلك كان هناك من الضرورة اجتماع الوزارات المصرية في عمل لبيان كيفية بناء الشخصية المصرية مرة أخرى.

وأضاف وزير الإعلام: مهمتنا حاليا هي إعادة بناء الإنسان المصري بما يتناسب مع البناء والتنمية التي تشهدها الدولة حاليا، لذا كان الاتفاق حول بلورة مبادرة لإعادة بناء الإنسان ، خاصة أن المجتمع المصري يحتاج إلي إعادة تنظيم القيم المجتمعية والأخلاقية.

ووجه وزير الإعلام، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدوره في قضية التنوير التي تبناها منذ فترة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة البحثية “رؤية” للفكر المستنير، والذي تقيمه وزارة الأوقاف في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يشارك في الحفل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتور رضا حجازى ممثلا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.​