أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الدولة للإعلام: المجتمع المصري يحتاج إلى إعادة تنظيم القيم المجتمعية والأخلاقية

01:16 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
وزير الدولة للإعلام: المجتمع المصري يحتاج إلى إعادة تنظيم القيم المجتمعية والأخلاقية

جانب من اللقاء

كتب - محمود مصطفى:

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: إن الدولة المصرية تشهد حاليا نهضة في شتى المجالات، لافتا إلى أنه تم البدء مؤخرا في قضية هامة وهي بناء الوعي والمسئول عنه المؤسسات الدينية والثقافية والرياضية وايضا النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة.

وتابع هيكل خلال توزيع جوائز مسابقة"رؤية" للفكر المستنير، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، الاثنين، أن هناك خللا أصاب منظومة القيم في المجتمع المصري بسبب بعض الظروف التي تعرض لها، لذلك كان هناك من الضرورة اجتماع الوزارات المصرية في عمل لبيان كيفية بناء الشخصية المصرية مرة أخرى.

وأضاف وزير الإعلام: مهمتنا حاليا هي إعادة بناء الإنسان المصري بما يتناسب مع البناء والتنمية التي تشهدها الدولة حاليا، لذا كان الاتفاق حول بلورة مبادرة لإعادة بناء الإنسان ، خاصة أن المجتمع المصري يحتاج إلي إعادة تنظيم القيم المجتمعية والأخلاقية.

ووجه وزير الإعلام، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لدوره في قضية التنوير التي تبناها منذ فترة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة البحثية “رؤية” للفكر المستنير، والذي تقيمه وزارة الأوقاف في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يشارك في الحفل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتور رضا حجازى ممثلا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.​

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل المؤسسات الدينية القوات المسلحة جوائز مسابقة رؤية

الخبر التالى:

تساهم في بناء الإنسان.. وزيرا الأوقاف والإعلام يوزعان جوائز مسابقة "رؤية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102015

    عدد المصابين

  • 89532

    عدد المتعافين

  • 5770

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30974684

    عدد المصابين

  • 22570451

    عدد المتعافين

  • 960838

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد إيقاف الـ 15%.. ما شهادة الادخار الأعلى عائدًا في بنكي الأهلي ومصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا