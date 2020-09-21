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محافظة القاهرة تنظم معرضا لمستلزمات الأسرة والمدارس

01:07 م الإثنين 21 سبتمبر 2020
محافظة القاهرة تنظم معرضا لمستلزمات الأسرة والمدارس

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة ستقيم معرضًأ لمستلزمات الأسرة والمدارس يومي الجمعة والسبت 2 ، و3 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض سيشارك فيه 300 عارض ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين مؤكدًا أن المعرض سيقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التي تحتاجها الأسر.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض في مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية.
ويشمل المعرض الذي سيكون الدخول إليه بالمجان كل ما يخص الأسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيضم عروضا فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للأطفال.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض لمستلزمات الأسرة والمدارس

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