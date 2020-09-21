موعد وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس من أمريكا
كتب- أسامة علي:
قال الدكتور حماد عبدالله حماد، الصديق المقرب لرجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، إن جثمان محمد فريد خميس، سيصل القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباح الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠، في صالة وصول مطار القاهرة رقم ٤.
وأكد "عبدالله"، لمصراوي، أنه ستقام الصلاة عليه أمام مصنع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، موضحًا أنه سيتم الدفن في مدافن الأسرة بالروبيكي بالعاشر من رمضان.
وتوفي محمد فريد خميس، رجل الأعمال، ومؤسس شركة النساجون الشرقيون، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، في إحدى مستشفيات أمريكا.
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