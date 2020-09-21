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بيع 10 محال تجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالمزاد العلني​

11:39 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
بيع 10 محال تجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالمزاد العلني​

محال تجارية ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر؛

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم بيع 10 محال تجارية بأنشطة مختلفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني حيث بلغت القيمة البيعية للمحال المباعة ١٧ مليونا و77 ألفا و420 جنيها.

وأوضح "غنيم"، في بيان اليوم الاثنين، أن سعر بيع المتر الواحد للمحال التجارية تراوح بين 126 و146 ألف جنيه، بينما تراوحت مساحات المحال المباعة بين 9 أمتار و 16 مترا تقريبا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مكتبة - خضروات وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات - صيانة محمول - ألبان- حلاق- دراي كلين - لحوم ودواجن - أدوات صحية - أدوات وأجهزة منزلية)، مضيفاً أنه حضر جلسة المزاد ممثلون عن الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن إجمالي المحال المطروحة بالمزاد العلنى 19 محلاً، تم المزايدة على عدد 10 محال، وجارٍ الإعداد للمزايدة على عدد 9 محال أخرى بالحى الثالث بالتجمع الخامس، للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء 23/10/2020.​

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