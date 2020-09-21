مطار القاهرة: سفر ووصول 17 ألف راكب على متن 153 رحلة

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وصول 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7119 راكبًا من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9939 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 153 رحلة دولية من والي عدة وجهات بالخارج ، تسيرها شركات دولية و عربية و الناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل حوالي 17 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.