أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

مطار القاهرة: سفر ووصول 17 ألف راكب على متن 153 رحلة

10:47 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 17 ألف راكب على متن 153 رحلة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وصول 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7119 راكبًا من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9939 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 153 رحلة دولية من والي عدة وجهات بالخارج ، تسيرها شركات دولية و عربية و الناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل حوالي 17 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي صالات السفر رحلات جوية

الخبر التالى:

25 سبتمبر.. "البيئة" تطلق حملتها الترويجية الأولى للمحميات الطبيعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102015

    عدد المصابين

  • 89532

    عدد المتعافين

  • 5770

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30974684

    عدد المصابين

  • 22570451

    عدد المتعافين

  • 960838

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بنكا الأهلي ومصر يقرران وقف إصدار شهادة الـ 15% الأعلى عائد في السوق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا