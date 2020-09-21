أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

"الإسكان" تمد ساعات العمل في المدن الجديدة لاستقبال طلبات التصالح

10:25 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
"الإسكان" تمد ساعات العمل في المدن الجديدة لاستقبال طلبات التصالح

الدكتور عاصم الجزار

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تقرر مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة حتى الساعة الـ5 مساء.

يأتي ذلك للتيسير على المواطنين في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الـ3 عصراً، لاستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 30/9/2020.

وأكد الجزار، على أنه سيتم قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة التزام المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عاصم الجزار مد ساعات العمل المدن الجديدة طلبات التصالح المراكز التكنولوجية التصالح في مخالفات البناء

الخبر التالى:

مطار القاهرة: سفر ووصول 17 ألف راكب على متن 153 رحلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102015

    عدد المصابين

  • 89532

    عدد المتعافين

  • 5770

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 30974684

    عدد المصابين

  • 22570451

    عدد المتعافين

  • 960838

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بنكا الأهلي ومصر يقرران وقف إصدار شهادة الـ 15% الأعلى عائد في السوق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا