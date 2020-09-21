"الإسكان" تمد ساعات العمل في المدن الجديدة لاستقبال طلبات التصالح
كتب-محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تقرر مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة حتى الساعة الـ5 مساء.
يأتي ذلك للتيسير على المواطنين في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الـ3 عصراً، لاستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 30/9/2020.
وأكد الجزار، على أنه سيتم قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة التزام المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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