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هيئة الدواء تُدشن منصة إلكترونية للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

10:20 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
هيئة الدواء تُدشن منصة إلكترونية للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

د. علي الغمراوي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، استحداث منصة إلكترونية جديدة للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية، بالتعاون مع المركز العالمي "uppsala Monitoring Center" المختص بتجميع الآثار العكسية للأدوية عالمياً، كما تم وضع الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الدواء المصرية، تسهيلاً لعملية الإبلاغ عن الآثار العكسية.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن مركز اليقظة الصيدلية التابع لهيئة الدواء المصرية، والذي تم تأسيسه في ديسمبر عام 2009، حمل منذ إنشائه مسؤولية جمع وتقييم وتحليل المعلومات عن سلامة المستحضرات الصيدلية في السوق المصري، وعلى وجه الأخص الآثار العكسية للأدوية.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي، رئيس قطاع الرعاية الصيدلية، أن الهيئة نجحت في تبني استراتيجية ساهمت في وضع مصر على الخريطة العالمية لممارسة اليقظة الدوائية، وتمثلت الإنجازات الإستراتيجية بهذا المجال في المساعدة على مشاركة مصر كعضو في البرنامج العالمي لمتابعة مأمونية المستحضرات الدوائية International drug monitoring التابع لمنظمة الصحة العالمية WHO، والمشاركة في عدة مشروعات خاصة باليقظة الدوائية بالتعاون مع WHO، ومنها وضع معايير لتقييم أداء أنظمة اليقظة الدوائية بمختلف الجهات الرقابية، واختبار البرنامج الإلكتروني الخاص بتجميع الآثار العكسية المبلغ عنها من المرضى.

وأهابت هيئة الدواء في بيان اليوم، بمقدمي خدمات الرعاية الصحية إرسال كافة المشكلات التي تتعلق باستخدام الدواء بما يشمل الآثار العكسية، ونقص فاعلية الدواء، والتفاعلات الدوائية، الجرعات الزائدة، وسوء الاستخدام، والأخطاء العلاجية، والاستخدام غير المصرح به، والمشكلات التي تنتج عن استخدام الأدوية المغشوشة أو عيوب تصنيع المستحضر حرصاً على المتابعة الفعالة و الحثيثة لأمان المستحضرات بما يصب في صالح المريض والمواطن المصري.

وترحب هيئة الدواء بتفاعل مقدمي خدمات الرعاية الصحية، من خلال التواصل على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية "https://bit.ly/35JJqhj".​

هيئة الدواء المصرية منصة إلكترونية الآثار الجانبية للأدوية

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