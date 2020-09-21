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وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين

09:51 ص الإثنين 21 سبتمبر 2020
وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين

جانب من اللقاء

كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين، ورفع كفاءتها، وتحسين الأداء لتقديم خدمة علاجية جيدة للعاملين بالوزارة والمتعاملين من الجمهور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وأعضاء مجلس إدارة المستشفى، لبحث الموقف الحالي للمستشفى، ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وكلف وزير الزراعة مجلس إدارة المستشفى بوضع خطة عاجلة، لتطوير المستشفى بكامل أقسامها، وتحديد الاحتياجات العاجلة، والتي تساهم في تطوير وتحسين الاداء، مشيرا الى ضرورة ان تشمل الخطة، حسن استغلال الموارد البشرية والمادية والاصول المتاحة، واستغلالها الاستغلال الامثل، وتوظيفها بشكل جيد، والتفكير خارج الصندوق، مع ضرورة رفع كفاءة المستشفى لتقديم خدمة صحية تليق بالعاملين بالوزارة وجمهور المرضى.

وشدد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أقسام المستشفى، فضلا عن رفع وتنمية قدرات العاملين بالمستشفى، لتحسين وتطوير الأداء.​

وزير الزراعة تطوير الخدمة الصحية مستشفى الزراعيين السيد القصير

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