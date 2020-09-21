حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا وتعليق "عمرو أديب" على دعوات التظاهر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

زيادة الوفيات وانخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 866 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 89532 حالة.

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الصحة: 332 متطوعًا استوفوا الشروط الخاصة لاختبار لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة ومنسق اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن عدد المتقدمين لاختبار لقاح فيروس كورونا وصل إلى 642 متطوعًا من بينهم 332 استوفوا الشروط اللازمة للخضوع للدراسة.

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وائل الإبراشي: الشعب نبذ الإخوان وحول إدعائتهم لـ"نكتة"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصرى لقن جماعة الإخوان الإرهابية درساً قاسياً اليوم، بعدما حول دعوات 20 سبتمبر التى تطلقها العناصر الهاربة للخارج، إلى "نكتة وضحكة"، على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

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"لم ينزل أحد على الرغم من المناشدات".. أديب عن فشل دعوات الإخوان للتظاهر

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الحقيقة واضحة أنه لم ينزل أحد، معلقاً: "الشوارع كانت هادئة للغاية، وأنا اتضايقت لما لقيت محطات الإخوان بتشتم الشعب المصري، لغاية إمبارح بالليل كان الشعب المصري جميل وفاجأة بيتشتم من إعلام الإخوان".

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سلم نفسه وضابطين دفعا له الثمن.. عامل يخطف دواءً من صيدلي ليُنقذ زوجته في كفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ لفتة إنسانية من ضابطي شرطة أنقذا عاملا من الحبس بتهمة سرقة دواء بعد أن فرّ به هاربًا إلى زوجته، التي تجري عملية ولادة، وذلك عقب اكتشافه عدم وجود سيولة مالية بحوزته أثناء شرائه.

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البترول: وقف استيراد الغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار سنويا

قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وقف استيراد الغاز المسال وفر 2.5 مليار دولار سنويا مع زيادة الاستخدامات من الغاز الطبيعى كالمشروع القومى الذى يتبناه الرئيس من التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث أنه من 2013 حتى 2020 تم توصيل الغاز لـ 5.7 مليون منزل.

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في 30 ثانية.. علماء يكتشفون ضوءًا آمنًا يمكن أن يقتل كورونا

في ظل مكافحة العالم لإيجاد لقاح أو علاج لمحاربة فيروس كورونا، يبدو أن هناك أمل جديد في الطريق.

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رئيس الجزائر: لن نبارك أو نشارك في الهرولة نحو التطبيع

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن بلاده لن تشارك في مسار التطبيع مع :الكيان الصهيوني"، مشددًا على أن مفتاح الشرق الأوسط يكمن في إعلان قيام الدولة الفلسطينية رسميًا.

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"أكسيوس": اجتماع في الإمارات يحسم التطبيع السوداني الإسرائيلي

بدا التقارب العربي الإسرائيلي واضحًا للجميع، خاصة بعد اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، برعاية أمريكية، فضلاً عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، حول الاقتراب من توقيع اتفاقيات مماثلة بين دول عربية أخرى وإسرائيل.

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كورونا عربياً: أكثر من مليون و521 ألف حالة.. والمغرب يتجاوز 100 ألف إصابة

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية ارتفاعه، بعد تسجيل 13 ألفاً و142 إصابة جديدة، ليوم 20 سبتمبر الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و521 ألفاً و327 حالة، فيما حصد الوباء أرواح 233 شخصاً جدد، ليصل عدد الوفيّات إلى 27 ألفاً و724 حالة، وفق مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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القبض على امرأة بعد إرسال مادة الريسين إلى البيت الأبيض

ذكرت شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأحد نقلاً عن مسؤول أمريكي بسلطات تنفيذ القانون أنه تم احتجاز امرأة على الحدود الكندية يُزعم أنها أرسلت رسالة تحتوي على مادة الريسين إلى البيت الأبيض.

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مصادر حكومية كويتية: رفض التطبيع موقف ثابت لم يتغير

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بأن الكويت قد تكون الدولة التالية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأنها متحمسة للغاية، موجة تفاعلات واسعة، لا سيما في الأوساط المحلية الكويتية.

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